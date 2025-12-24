Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Водоканалу сказала ФАС

Антимонопольная служба выявила дискриминацию потребителей со стороны водоканала Анапы

ФАС России по Краснодарскому краю выдала предписание АО «Анапа Водоканал» об устранении нарушений антимонопольного законодательства, связанных с выдачей потребителям документов, не соответствующих требованиям закона. Юристы отмечают, что статус субъекта естественной монополии означает не привилегии, а, напротив, повышенные публично-правовые обязанности, однако на практике распространена обратная ситуация.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

ФАС России по Краснодарскому краю обязало АО «Анапа Водоканал» устранить нарушения, связанные с незаконными требованиями выдачи потребителям документов. Как отмечается в сообщении антимонопольного органа, АО «Анапа Водоканал» является субъектом естественной монополии. Компания выдавала заявителям технические условия подключения, типовые договоры о присоединении к системам водоснабжения и справки о выполнении техусловий, которые не соответствовали законодательным требованиям. Из-за этого потребители не могли заключить договор водоснабжения.

Служба направила водоканалу предупреждение об устранении выявленных нарушений. Организация не исполнила его в срок, после чего ФАС возбудила в отношении компании дело, признала ее виновной в нарушении антимонопольного законодательства и выдала обязательное для исполнения предписание.

«АО «Анапа Водоканал» обязано соблюсти порядок подключения, предусмотренный Правилами технологического присоединения объектов капитального строительства к централизованным системам горячего и холодного водоснабжения и водоотведения»,— говорится в заявлении антимонопольного органа.

Срок исполнения предписания — 30 дней с момента получения. В случае его неисполнения ФАС России вправе привлечь компанию к административной ответственности.

По данным системы «Спарк–Интерфакс», АО «Анапа Водоканал» зарегистрировано в Анапе в 1991 году. Генеральный директор Дмитрий Мариев. Отрасль — забор, очистка и распределение воды. На 100% принадлежит управлению имущественных отношений администрации МО город — курорт Анапа. Чистая прибыль предприятия в 2024 году составила 180, 3 млн руб.

По словам юристов, ситуация с АО «Анапа Водоканал» наглядно демонстрирует типичную проблему во взаимоотношениях потребителей с ресурсоснабжающими организациями, являющимися субъектами естественных монополий. «Формально поводом для вмешательства ФАС России стало несоблюдение установленного законом порядка технологического присоединения, однако по сути речь идет о более широкой практике — создании искусственных административных барьеров для потребителей»,— отмечает адвокат, сопредседатель коллегии адвокатов «Хмыров, Валявский и партнеры» Александр Валявский.

По его словам, чаще всего нарушения выражаются в том, что монополист требует документы и «справки», не предусмотренные нормативными актами, навязывает дополнительные согласования, выдает технические условия с требованиями, выходящими за рамки Постановления Правительства РФ № 2130, либо затягивает процедуру, фактически блокируя подключение. Такие действия формируют дискриминационные условия: одни заявители подключаются без препятствий, другие годами не могут заключить договор водоснабжения или водоотведения.

Как считают юристы, проблема «борьбы потребителей» с водоканалами, электросетями, газораспределительными организациями остается крайне актуальной.

Статус субъекта естественной монополии означает не привилегии, а, наоборот, повышенные публично-правовые обязанности: равный доступ, прозрачные процедуры, строгое следование установленным правилам. Однако на практике монополист зачастую использует свое доминирующее положение как инструмент давления, полагая, что у заявителя нет альтернативы.

Юридические механизмы защиты в таких ситуациях существуют и работают,— отмечает Александр Валявский. Ключевой путь, по его словам,— это обращение в антимонопольный орган с жалобой на злоупотребление доминирующим положением и дискриминацию. Практика показывает, что именно вмешательство ФАС является наиболее эффективным, поскольку служба вправе выдавать обязательные предписания и привлекать нарушителя к административной ответственности. Параллельно потребитель может оспаривать незаконные отказы и условия в судебном порядке, в том числе взыскивать убытки, причинённые затягиванием подключения.

«Судебная и антимонопольная практика по спорам с ресурсоснабжающими организациями об отказах в выдаче технических условий, навязывании дополнительных требований и нарушении сроков достаточно обширна и ежегодно пополняется»,— говорит юрист. Он добавил, что дело АО «Анапа Водоканал» — очередное подтверждение того, что позиция «монополист всегда прав» больше не работает, а соблюдение формальных процедур и защита прав потребителей становятся предметом реального контроля со стороны государства.

Елена Турбина

