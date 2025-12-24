Крупнейшие операторы России создали единую систему маркировки звонков от юрлиц

«Билайн», «Мегафон», МТС и Т2 разработали единую систему маркировки звонков от организаций — открытые API интерфейсы, позволяющие оперативно обмениваться данными. Это должно упростить взаимодействие между крупными и небольшими операторами связи для привязки названий компаний к телефонным номерам. Услуга предоставляется бесплатно, сообщили «Ведомости» со ссылкой на представителей операторов и Минцифры.

С 1 сентября вступили в силу новые требования к маркировке вызовов от юрлиц. У «Билайна», «Мегафона», МТС и Т2 маркировка стоит в среднем 30 коп. за попытку вызова. При этом плата взимается вне зависимости от того, было установлено соединение или нет. Расход за маркировку несет бизнес — инициатор звонка. Для клиента, принимающего вызов, услуга бесплатна.

«Разработка открытого API позволит оптимизировать процесс обмена маркировками между операторами»,— сказали «Ведомостям» в Минцифры. Открытый API опубликован на сайтах крупнейших операторов. Цель маркировки звонков — защита от телефонного мошенничества и спама, а также повышение прозрачности коммуникаций между бизнесом и клиентами, отметил представитель Минцифры.

В письме премьер-министру Михаилу Мишустину от 25 сентября более 60 региональных операторов связи из более чем 15 регионов попросили пересмотреть правила маркировки вызовов, сообщал «Ъ» в октябре. В обращении компании заявили, что предложенная «большой четверкой» схема реализации маркировки «создает условия для дискриминации операторов связи». Авторы отметили, что цены на звонки для их абонентов-юрлиц могут вырасти в среднем более чем на 40%, с 1,5 до 2,1 руб./мин.

Подробнее — в материале «Ъ» «Звонок по вашему заказу».