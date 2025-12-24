Посол в РФ назвал Бразилию возможным хабом для российских туристов

Бразилия и Россия могут возобновить прямые рейсы при широком спросе со стороны туристов, считает посол республики в РФ Сержио Родригес дос Сантос. Он заявил, что Бразилия может стать хабом для перевозки туристов из России в другие страны континента.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Сержио Родригес дос Сантос

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По словам дипломата, прямой рейс можно было бы использовать для транзита в другие страны Южной Америки, а Рио-де-Жанейро или Сан-Паулу сделать хабами. «Вопрос запуска таких рейсов — это то, что обсуждается на межправительственном уровне, так что такая дискуссия вполне возможна»,— заявил господин дос Сантос в интервью ТАСС.

Минтранс России еще в декабре 2024-го сообщал, что ведет переговоры по запуску прямых авиарейсов с Бразилией. По данным «МегаФона», этим летом в путешествия за рубеж отправилось на 9% больше россиян, чем годом ранее. В частности, спрос на отели в Бразилии вырос на 40%.