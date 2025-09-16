Как турбизнес провел лето

Этим летом туристы выбирали заграничные направления чаще, чем в прошлом году. Но поездки стали короче. В путешествия за рубеж отправилось на 9% больше россиян, подсчитали аналитики оператора «МегаФон». Они отмечают, что средняя продолжительность отпуска в этом году — семь дней, в прошлом было десять дней. При этом количество поездок на одного путешественника выросло на 6%.

Интерес к странам Африки и Азии увеличился более чем на треть. Около 30% прибавили также Польша и Монако. При этом в Европе чаще всего посещали Литву, Италию и Румынию. В OneTwoTrip также фиксируют положительную динамику по вылетам за рубеж, говорит руководитель пресс-службы сервиса Елена Шелехова: «В этом году мы видим, что в каждом из заграничных городов в среднем совершается бронирование номера на четыре ночи. В целом этот показатель не изменился относительно прошлого года.

Если рассматривать непосредственно направления, значительный рост бронирований приходится, например, на Абхазию: этим летом она стала в три раза более популярна, чем в прошлом году. В два раза чаще бронировали отели и другие объекты размещения в Турции. В Египте и Швейцарии спрос вырос на 80%, в Бразилии — на 40%, а Япония стала популярнее на 15%».

Тем временем гостиницы юга России подвели итоги летнего сезона 2025. По данным Ассоциации отельеров, загрузка у некоторых объектов в Сочи упала на 5-7% по сравнению с прошлым годом. Потери в доходах — 15-18%. Но есть и растущие регионы, отмечает вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин: «В этом году мы видим региональную волатильность. Скажем, Крым, по нашим оценкам, вырос где-то на 30-35%, Сочи просел на 3-4% по турпотоку, Анапа — минус 60%, а это важный курорт и для Краснодарского края, и для России в целом. Москва — плюс 3%, Санкт-Петербург — плюс 8%.

Если смотреть данные за восемь месяцев 2025 года, все-таки небольшой рост в пределах 3-4% по России есть. Продолжительность путешествий не изменилась: пляжный отдых длится где-то девять-десять дней, а экскурсионный — четыре-пять дней. Сейчас становится популярным летний отдых в горах, это достаточно молодое направление, которое серьезно растет. Такой формат ориентирован на более активную и молодую аудиторию. Например, раньше мы рассматривали Красную Поляну исключительно как горнолыжный курорт, и зимой там все было хорошо, а летом очень мало туристов, при этом сейчас загрузка летом едва ли не превышает зимнюю».

Самым востребованным из зарубежных направлений в бархатный сезон стала Турция, отмечают в сервисе по поиску и бронированию туров Travelata.ru. Средний чек на поездки в эту страну за год вырос с 232 тыс. руб. до 246 тыс. руб.

Юлия Савина