«Зумеры не просто избегают переработок, они меняют культуру труда»

Число «экстремальных трудоголиков» в России упало до рекордного минимума. По информации Росстата, число людей, работающих больше установленной нормы в 40 часов в неделю, за год сократилось на 13%, до 2,48 млн человек. Еще более показательная динамика зафиксирована в группе так называемых «экстремальных трудоголиков». Это те, кто работает более 51 часа в неделю. Их число в июле-сентябре 2025 года составило всего 546 тыс. человек. Это самый низкий среднеквартальный показатель с 2016 года. Врач-психиатр «Клиники Глазуновой» Алина Неприна объяснила «Ъ-Кубань», почему тренд на изнурительные переработки в России идет на спад.

Алина Неприна

«Сегодня все больше россиян говорят о вреде чрезмерных переработок, отдавая предпочтение гармоничному образу жизни, в которой предпочитают поддерживать баланс между работой и отдыхом.

Нахождение на рабочем месте свыше положенных норм негативно сказывается не только на здоровье работников, но и на их работоспособности в целом, так как это неизбежно приводит к выгоранию и снижает качество жизни.

В последнее время среди работников стала популярна тенденция качественного планирования своей деятельности, что ведет к улучшению результатов в отведенное рабочее время.

Компании начинают понимать, что сотрудники, работающие сверх нормы, становятся менее эффективными и совершают больше ошибок. Поэтому корпорации тоже начали вводить изменения: внедрение на производстве гибкого графика и возможности удаленной работы, а также сокращение рабочих часов. Все это повышает мотивацию персонала и создает комфортную рабочую атмосферу. С клинической и социальной точек зрения это позитивная тенденция, которая спровоцирована совокупностью факторов. Формируется культура ментального здоровья. Разговоры о стрессе, выгорании и необходимости отдыха вышли из тени и перестали замалчиваться, теперь это не признак слабости, а показатель осознанности. Люди все чаще отказываются жертвовать ментальным благополучием ради карьерных достижений.

Это и последствия пандемии COVID-19. Пандемия заставила миллионы людей пересмотреть жизненные ориентиры и приоритеты, соотношение работы и личной жизни, ценность здоровья и семьи.

Современные технологии позволяют автоматизировать рутинные процессы, снижая нагрузку на сотрудников. Благодаря этому уменьшается необходимость в постоянных переработках, поскольку работу можно выполнять быстрее и эффективнее.

Государство также уделяет внимание регулированию рабочего времени. Например, вводится обязательный учет переработок и ограничение числа часов сверхурочной работы. Эти меры помогают защитить права работников, а так же снизить риск злоупотреблений своим положением со стороны работодателей.

Плюс ко всему зумеры не просто избегают переработок, они системно меняют культуру труда, и это имеет глубокие психологические основания. Для них баланс работы и личной жизни — не каприз, а базовое требование. Они понимают, что ради карьерного успеха не стоит жертвовать психоэмоциональным благополучием, хобби и социальными связями. Они лучше других поколений устанавливают границы между работой и личным временем, чаще отключают рабочие уведомления после окончания дня.

Но к данным Росстата в этой сфере стоит относиться с осторожным оптимизмом и пониманием методологических ограничений. Статистика фиксирует в основном формальную, учтенную переработку в рамках трудовых договоров и официальных отчетов. Они не отражают неформальные переработки. Труд фрилансеров и владельцев малого бизнеса часто является вынужденной мерой и не попадает в статистику».