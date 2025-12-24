В Тульской области после удара БПЛА произошел пожар на предприятии

В Большой Туле обломками БПЛА повреждены фасад и остекление частного дома. Также на территории одного из предприятий в Тульской области произошел пожар, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

О каком предприятии речь, не уточняется. Открытое горение локализовано. Никто не пострадал, добавил господин Миляев. На месте ЧП работают оперативные службы.

По данным Минобороны РФ, над Тульской областью уничтожили 12 беспилотников. В общей сложности за ночь силы ПВО сбили 172 БПЛА над 10 российскими регионами.