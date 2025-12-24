За применение самодельного огнемета житель Владивостока получил 7 лет колонии

Советский районный суд столицы Приморья приговорил 67-летнего местного жителя к 7 годам колонии строгого режима за причинение тяжкого вреда здоровья по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК РФ) и покушение на убийство (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ). Ранее фигуранта дела признала виновным коллегия присяжных заседателей, сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры региона.

Как рассказали ранее в управлении СКР по Приморью, конфликт между мужчиной 1958 года рождения, его соседом и председателем садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) возник 25 июня 2023 года в поселке Трудовое. «Причиной ссоры стало выявление нерационального использования электричества подозреваемым»,— утверждалось в сообщении следствия.

Мужчину обвинили в краже электроэнергии, и ссора в итоге привела к тому, что дачник схватил баллон и поджег выходящую из него струю кислорода газовой горелкой. Огонь практически целиком накрыл соседа. По данным прокуратуры Приморья, мужчина получил «обширные ожоги 60% тела».

Затем разъяренный мужчины выстрелил в председателя СНТ из ружья для подводной охоты, стрела попала женщине в шею и застряла. Пострадавшие были госпитализированы, женщина прооперирована, врачи удалили стрелу. В больнице по горячим следам оказался и огнеметчик, он тоже получил ожоги.

Приговор Советского райсуда еще не вступил в законную силу.

Подробнее о конфликте в приморском СНТ — в материале «Ъ» «Садовод добрался до огнемета».

Алексей Чернышев, Владивосток