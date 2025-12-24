Мигранты оспорили намерение Калифорнии аннулировать их водительские права

Коллективный иск от имени группы дальнобойщиков-иммигрантов против департамента автотранспорта Калифорнии 23 декабря поступил в суд округа Аламеда, сообщает Associated Press. В иске, составленном Коалицией сикхов и Азиатским юридическим сообществом, утверждается, что штат нарушил права тысяч работников, когда чиновники приняли решение об отзыве их коммерческих водительских удостоверений. В документе указано, что лишение прав угрожает их существованию.

В ноябре штат уведомил около 17 тыс. дальнобойщиков о том, что их коммерческие водительские права будут отозваны, поскольку срок их действия дольше, чем срок законного пребывания этих людей в США. С тех пор их число выросло до 21 тыс. Этот шаг был предпринят после ужесточения администрацией президента Дональда Трампа требований к выдаче лицензий иммигрантам в штатах.

Опасения по поводу дальнобойщиков-иммигрантов стали распространяться в американском обществе с августа — после того, как один нелегал во Флориде, управляя тягачом с прицепом, раздавил троих прохожих при развороте с нарушением ПДД. В октябре уже в Калифорнии по вине водителя грузовика из нелегалов произошло ДТП также с тремя жертвами.

Эрнест Филипповский