Ставрополь завершит год седьмой праздничной ярмаркой 28 декабря

В воскресенье 28 декабря в Ставрополе на площади 200-летия откроется заключительная в 2025 году праздничная сельскохозяйственная ярмарка. Мероприятие начнется в 9:00, сообщил глава администрации города Иван Ульянченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Свою продукцию представят предприятия, фермерские, крестьянские и личные подсобные хозяйства, а также индивидуальные предприниматели края. Посетители смогут приобрести овощи, фрукты, приправы, мясные, рыбные и молочные продукты, сыры, выпечку, хлеб и новогодние ели.

«Заключительная праздничная ярмарка в этом году пройдет в Ставрополе в последнее воскресенье уходящего года. Всего в этом году мы провели семь ярмарок, приуроченных к праздникам. В общей сложности их посетили около 60 тыс. жителей и гостей города, а реализовать удалось почти 120 тонн продукции»,— рассказал господин Ульянченко.

Валентина Любашенко