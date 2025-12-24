На Дону появятся специальные зоны для производства элитных семян

Донской парламент принял областной закон о порядке установления специальных семеноводческих зон на территории Ростовской области. Документ создает правовую основу для развития семеноводства в регионе.

Закон позволяет создавать специальные территории с благоприятными фитосанитарными и технологическими условиями для производства элитных сортов семян. Пространственная изоляция посевов поможет сохранить сортовую чистоту и повысить качество семенного материала, снижая влияние внешних факторов.

Семеноводческие зоны будут устанавливаться по заявлениям правообладателей земельных участков — граждан, индивидуальных предпринимателей или организаций. Срок рассмотрения составит до 30 календарных дней. При положительном решении зона начнет действовать с года, следующего за подачей заявления, сроком до пяти лет. Все созданные территории будут внесены в специальный реестр.

«Принятие этого закона создает прозрачные условия для развития семеноводства, помогает сохранить качество семян и дает аграриям уверенность в результате. Это работа на перспективу и на устойчивое будущее донского АПК»,— отметила министр сельского хозяйства Ростовской области Анна Касьяненко.

Валентина Любашенко