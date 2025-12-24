Каток на площади 1905 года закроют на два дня из-за морозов

В Екатеринбурге каток на площади 1905 года временно приостанавливает работу на два дня из-за прогнозируемых сильных морозов. Как сообщили в пресс-службе катка, он не будет работать 24 и 25 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Капустина, Коммерсантъ Фото: Анна Капустина, Коммерсантъ

Решение принято для сохранения качества ледового покрытия — сильный мороз может негативно повлиять на состояние льда при постоянном использовании. Машины-ледозаливщики также не будут заниматься заливкой до улучшения погодных условий.

Возобновить работу планируется 26 декабря, когда мороз отступит. Посетителям, приобретшим билеты на период приостановки работы, предлагается вернуть или обменять их: при покупке электронного билета необходимо обратиться к администратору катка в Telegram, а обладателям бумажных билетов необходимо обратиться в кассу после 26 декабря.

Каток начал работу несколько дней назад — 21 декабря, он будет открыт до 23 февраля. Гала-шоу с фигуристами Алексеем Ягудиным и Евгенией Медведевой пройдет на катке на площади 1905 года ориентировочно в конце января — ранее выступление пришлось перенести из-за слишком теплой погоды для открытия катка в первой половине месяца.

Ирина Пичурина