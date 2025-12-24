Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Минтруд доработал законопроект о новых признаках трудовых отношений

Минтруд обновил проект поправок в Трудовой кодекс, предусматривающий дополнительные критерии для определения трудовых отношений. Замминистра труда Дмитрий Платыгин направил новую версию законопроекта в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) 15 декабря для повторного рассмотрения, сообщают «Ведомости».

Новый вариант законопроекта расширяет количество признаков трудовых отношений с десяти до одиннадцати. Новым критерием стало «выполнение работником функций, интегрированных в хозяйственную деятельность работодателя, являющихся частью общего технологического процесса, направленного на достижение целей экономической деятельности хозяйствующего субъекта».

Помимо этого Минтруд предлагает относить к признакам трудовых отношений следующие критерии:

  • устойчивый и стабильный характер отношений;
  • подчиненность и зависимость труда;
  • наличие дополнительных гарантий работнику, установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами;
  • выполнение работы в соответствии с указаниями работодателя;
  • интегрированность работника в организационную структуру работодателя;
  • признание работодателем прав работника на еженедельные выходные дни и ежегодный отпуск;
  • оплата работодателем расходов, связанных с командировками;
  • осуществление периодических выплат работнику, которые являются для него единственным и основным источником доходов;
  • предоставление инструментов, материалов и механизмов работодателем;
  • другие признаки, характерные для трудовых отношений в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами.

Правительство предлагает объединить эти поправки с внесенным недавно в Госдуму законопроектом в Трудовой кодекс, повышающим нормы сверхурочных. Этот вопрос обсудят на заседании РТК 26 декабря, сообщил глава комиссии Александр Шохин.

