Алексей Медведев займет пост председателя правительства Красноярского края

Пост председателя правительства Красноярского края займет Алексей Медведев. Об этом губернатор Михаил Котюков сообщил в эфире «Вести-Красноярск».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

«Алексей Михайлович Медведев будет временно возглавлять правительство и, собственно, его же кандидатуру я представлю законодательному собранию для согласования на должность следующего премьера краевого правительства»,— ответил глава региона на вопрос журналиста о том, кто возглавит кабмин после ухода Сергея Верещагина.

Уроженец Красноярска Алексей Медведев после работы в регионе в 2012 году был назначен министром экономики в правительстве Московской области. В 2013—2018 годы занимал пост заместителя руководителя Федерального агентства научных организаций, затем работал заместителем министра науки и высшего образования РФ, а с 2022 по 2024 годы — заместителем гендиректора Российского научного фонда. В январе прошлого года был назначен вице-премьером Красноярского края.

Как писал «Ъ-Сибирь», 23 декабря красноярский премьер-министр Сергей Верещагин был избран мэром Красноярска.

Председателя правительства Красноярского края утверждает законодательное собрание. Сессия регионального парламента назначена на 29 декабря.

Валерий Лавский