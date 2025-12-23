«У меня пока нет готовых решений»

Новым мэром Красноярска избран Сергей Верещагин, до этого возглавлявший правительство края. Его кандидатуру, предложенную губернатором Михаилом Котюковым, поддержали депутаты горсовета от «Единой России», оппозиционных партий и даже единственный соперник — глава одного из районов Красноярска Лилия Назмутдинова. Сам господин Верещагин признал, что у него еще нет готовых решений для изменения качества жизни горожан к лучшему. Выступая перед депутатами, он, помимо прочего, пообещал внести изменения в административное устройство муниципалитета с учетом недавно присоединенных к Красноярску территорий, скорректировать генеральный план и стратегию развития краевого центра.

Внеочередная сессия горсовета Красноярска собралась 23 декабря для обсуждения единственного вопроса — выборов мэра. Впервые эта процедура прошла в соответствии с принятыми в 2025 году региональным законом «О территориальной организации местного самоуправления в Красноярском крае» и новой редакцией устава Красноярска.

Согласно этим документам, кандидатуры (не менее двух) на пост главы города в муниципальный парламент может внести только губернатор по рекомендации ряда политических и общественных объединений.

Как сообщил участникам заседания начальник управления территориальной политики Владимир Богданов, губернатор Михаил Котюков по рекомендациям регионального отделения «Единой России», которое он же и возглавляет, а также краевой Общественной палаты, внес кандидатуру председателя правительства региона Сергея Верещагина. Вторым кандидатом стала глава Свердловского района Лилия Назмутдинова, поддержанная советом муниципальных образований региона. Кроме того, добавил господин Богданов, ЛДПР рекомендовала на пост мэра депутата горсовета из партийной фракции Ивана Петрова, но он не представил необходимые документы о своем имуществе и доходах.

По словам Сергея Верещагина, сегодня жителей Красноярска больше всего беспокоят проблемы с вывозом мусора, отключением воды, экологией и работой управляющих компаний. «У меня пока нет готовых решений»,— признался он, выступая перед депутатами. Поэтому кандидат ограничился тем, что обозначил ключевые направления работы на новом посту.

«Первый для меня очевидный блок связан с административным переустройством муниципалитета. Наша задача сейчас — не просто обеспечить плавный переход города к округу, а сделать так, чтобы этот переход стал эффективным с точки зрения качества жизни самих красноярцев»,— заявил красноярский премьер-министр.

По словам господина Верещагина, потребуется корректировка стратегии Красноярска, последняя версия которой принималась шесть лет назад, с увеличением горизонта планирования с 2030 года до 2035-го, а также генерального плана города.

«Что касается донастройки управленческого звена при переходе к большому округу, то замечу, что ломать никто ничего не собирается. Безусловно, планируется комплексная оценка эффективности работы структурных подразделений администрации города и сети муниципальных учреждений»,— отметил Сергей Верещагин. Напомним, что выборы нового мэра стали необходимы после того, как в сентябре досрочно сдал свои полномочия Владислав Логинов. Ранее он был арестован по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и помещен в одно из СИЗО Москвы. Как писал «Ъ-Сибирь», у правоохранительных органов нашлись претензии не только к Владиславу Логинову, но и целому ряду его подчиненных. В декабре завершено расследование уголовного дела в отношении экс-советника главы Красноярска Артура Арутюняна, бывшего вице-мэра, руководителя департамента городского хозяйства Юрия Савина и бывшего директора «Муниципальной управляющей компании Красноярская» Владимира Круглянина. Им вменяют в вину превышение должностных полномочий, совершенное группой лиц (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Лилия Назмутдинова подвела десятиминутное изложение своей программы к призыву проголосовать за «опытного и сильного руководителя, человека, который сможет подготовить город к юбилею (в 2028 году будет отмечаться 400-летие Красноярска.— «Ъ»). То есть, за Сергея Верещагина.

«Но я, безусловно, готова продолжить работу в управленческой команде города»,— завершила госпожа Назмутдинова свое выступление.

В ходе последовавшего рейтингового голосования господин Верещагин получил в свою поддержку 33 голоса, госпожа Назмутдинова — один голос. Как уточнили в пресс-службе горсовета, при такой форме голосования можно было поддержать обеих кандидатов, и один из депутатов воспользовался этой возможностью.

Таким образом, повторился ход конкурса на пост мэра в 2022 году, когда конкурсная комиссия допустила до голосования в горсовете двух кандидатов. Один из них — руководитель администрации Центрального района Вадим Войцеховский — предложил поддержать соперника, и. о. мэра Владислава Логинова. Господин Войцеховский вскоре был назначен первым вице-мэром, а в 2024 году его уволили в связи с утратой доверия.

Сергею Верещагину 50 лет. Свою карьеру начинал в банковской сфере. В структурах правительства Красноярского края работал с 2006 года. В 2008-2009 годы занимал пост министра внешних связей и инвестиционной политики, затем — министра экономики и регионального развития. В 2010-2013 годы работал в должности заместителя министра регионального развития РФ, после чего вернулся в Красноярск. В начале 2018 года господин Верещагин был назначен вице-премьером — министром экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края. Правительство региона он возглавил в 2023 году, одновременно являлся первым вице-губернатором.

«Как показало голосование на сессии, Сергей Викторович выступает в качестве консолидирующей политической фигуры. Его избрание — подтверждение того, что губернатор края принял сильное кадровое решение по кандидатуре, которую депутатский корпус поддержал единодушно»,— прокомментировала итоги сессии пропустившая ее из-за болезни спикер Наталия Фирюлина («Единая Россия»).

«Послушал презентацию Сергея Викторовича. Начало, на мой взгляд, неплохое. Важно, что будущий градоначальник не уходит от острых тем и прямо называет реальные проблемы Красноярска: вывоз мусора, экология, дороги, сфера ЖКХ»,— поделился впечатлениями от заседания координатор регионального отделения ЛДПР Алексей Бойков. Он высказал надежду на то, что с новым мэром в городской администрации завершится кадровая чехарда и коррупционные скандалы.

«Про кадровую политику Сергея Верещагина пока можно с уверенностью сказать только то, что определять ее будет не он.

Во время его работы главой правительства много говорили о том, что он даже министров сам себе подбирать не мог, кандидатуры подчиненных ему давали или губернатор, или первый вице-губернатор Сергей Пономаренко. На 100% уверен, что в мэрии будет точно так же. Собственно, с решения задачи “как подобрать себе хотя бы часть команды, которая будет работать”, я бы Верещагину и советовал начинать»,— сказал «Ъ-Сибирь» глава коммуникационного агентства Sibmedia Agency Василий Дамов.

Красноярский политолог Сергей Комарицын, в свою очередь, не исключил, что самостоятельность в решении городских вопросов могла быть условием, выдвинутым председателем правительства при его уходе на пост мэра. Отвечая на вопросы журналистов после сессии Сергей Верещагин сказал, что не считает новый пост «понижением или повышением». Господин Комарицын с этим согласен, учитывая «масштаб города».

Инаугурация Сергея Верещагина назначена на 25 декабря.

Валерий Лавский