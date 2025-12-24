Посол Бразилии в РФ назвал ключевой задачей БРИКС создание своей платежной системы

Создание собственной платежной системы БРИКС является одной из ключевых задач объединения, заявил посол Бразилии в России Сержио Родригес дос Сантос.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Сержио Родригес дос Сантос

«Значительный прогресс был достигнут во время российского председательства в 2024 году, и мы продолжаем работу над этим вопросом в период председательства Бразилии»,— сказал посол в интервью ТАСС.

По словам господина дос Сантоса, работа сосредоточена на двух главных аспектах: создании инфраструктуры для интеграции национальных платежных систем стран-участниц и обеспечении возможности расчетов в национальных валютах.

Посол выразил уверенность в успехе, указав на уже существующий прогресс. «В торговле между Россией и Китаем расчеты почти полностью осуществляются в национальных валютах, более чем на 90%. Такая же ситуация в торговле между Россией и Индией»,— добавил он.