Глава одного из округов Алтайского края сложил полномочия и отправился на СВО

44-летний глава Залесовского округа Алтайского края Александр Пластеев сложил полномочия и отправился на СВО. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Как говорится, созрел. Хочу, чтобы вы знали: мое решение не связано с недовольством жизнью или какими-то проблемами. Я просто решил сменить сферу деятельности и на деле поддержать тех, кто стоит на передовой…»,— назвал бывший чиновник причину своего решения.

Залесовский район с населением менее 12 тыс. человек находится на севере Алтайского края. Александр Пластеев дважды избирался его главой — в 2017 году и в 2021-м. На сайте краевого отделения «Единой России» указан в качестве члена регионального политсовета партии.

Валерий Лавский