«Сибирь» потерпела разгромное поражение в последнем домашнем матче года

«Сибирь» провела последний домашний матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона 2025/2026 в этом году. 23 декабря новосибирцы принимали на «Сибирь-Арене» екатеринбургский «Автомобилист».

Упорной борьбы не получилось. Уже к середине матча гости вели с преимуществом в четыре шайбы, а итоговый счет — 0:5. Наибольший вклад в победу гостей внес американский нападающий Рид Буше, на счету которого два гола и две результативные передачи. Первый матч в составе «Сибири» провел голкипер Михаил Бердин.

«Легкие шайбы получили, особенно первые три. Дальше уже ребята не поверили, что можно вытащить»,— заметил после матча и. о. главного тренера «Сибири» Ярослав Люзенков (цитата по сайту КХЛ).

До конца года новосибирцы сыграют три матча на Дальнем Востоке — с владивостокским «Адмиралом» (два) и хабаровским «Амуром».

Валерий Лавский