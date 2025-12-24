Суд не согласился усиливать контроль за мигрантами в Нью-Йорке из-за жалоб Трампа

Федеральная судья Энн Нардаччи в Олбани не согласилась с доводами администрации президента Дональда Трампа о том, что законодательство штата Нью-Йорк чинит препятствия иммиграционному надзору, передает Reuters. Она отклонила иск Минюста США, в котором содержалась просьба заблокировать Закон о доступе к водительским правам и неприкосновенности частной жизни (известен как «Закон о зеленом свете»), который штат принял в 2019 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters

Этот закон позволяет мигрантам, незаконно находящимся в США, получать водительские права. Также он не позволяет возглавляемому демократами Департаменту транспортных средств штата делиться информацией об автомашинах и адресах с федеральными иммиграционными властями, а это, по мнению истцов, нарушает Конституцию США. Выступавшие ответчиками губернатор Кэти Хочул и генпрокурор Летиция Джеймс (обе относятся к Демпартии) назвали иск необоснованным.

Агентство отмечает, что судья была назначена в свое время президентом Джо Байденом. Она заявила, что администрация господина Трампа не смогла убедительно доказать противоречия закона Конституции, а также указала на отсутствие федерального закона, требующего от штата предоставлять информацию о соискателях стандартных лицензий федеральным иммиграционным властям.

Генпрокурор США Пэм Бонди объявила об иске еще в феврале. Он был направлен в рамках юридической кампании, которую администрация президента-республиканца ведет против управляемых демократами так называемых «юрисдикциях-убежищах».

Эрнест Филипповский