МИД РФ: Россия будет добиваться возвращения своих дипломатических объектов в США

Москва не намерена отказываться от требований о возвращении зданий диппредставительств, конфискованных в США. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров.

«Мы продолжим добиваться возвращения российской дипсобственности. Для нас восстановление наших нарушенных прав собственности остается безусловным приоритетом»,— сказал господин Гусаров.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал возвращение имущества одним из ключевых вопросов на переговорах между Москвой и Вашингтоном. По его словам, Россия стремится завершить этот процесс в период работы нынешней администрации Белого дома.

В США находится семь объектов дипломатической собственности, включая генеральные консульства в Сиэтле и Сан-Франциско, поместье Килленуорт на Лонг-Айленде и торговое представительство в Вашингтоне. Они были арестованы в 2017 году в рамках антироссийских санкций.