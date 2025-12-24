Инвестиции в недвижимость Петербурга упали до 100 млрд рублей за год по оценке IBC

Совокупный годовой объем инвестиций в недвижимость Санкт-Петербурга по предварительным итогам 2025 года составит 100 млрд рублей, что почти вдвое ниже результата 2024 года (197 млрд рублей). При этом показатель на 65% превышает средний уровень 2016-2021 годов (60 млрд рублей), сообщили в консалтинговой компании IBC Real Estate.

По данным аналитиков, на середину декабря объем вложений достиг 76 млрд руб. В 2025 году структура сделок сместилась в пользу коммерческой недвижимости на фоне высоких ставок, которые сдерживают активность девелоперов в приобретении площадок под жилье, отмечают аналитики.

В структуре инвестиций в Петербурге в 2025 году лидируют торговая недвижимость (27%), жилье (26%) и складской сегмент (14%). Доли гостиничной и офисной недвижимости составляют по 13%, многофункциональных комплексов — 7%, указано в материалах IBC Real Estate.

Ключевыми инвесторами на рынке Северной столицы остаются жилые застройщики, которые расширяют портфели, в том числе в смежных сегментах. Среди заметных сделок аналитики выделили покупку ЛСР гостиницы Ibis на Лиговском проспекте и приобретение «КВС» исторического комплекса «Кресты».

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что по оценке NF Group объем инвестиций в недвижимость Петербурга по итогам года составит 120 млрд рублей.

Артемий Чулков