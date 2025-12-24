В аэропорту Домодедово ввели ограничения на полеты

В аэропорту Домодедово принимают и выпускают самолеты «по согласованию с соответствующими органами», сообщили в Росавиации. Причиной стали временные ограничения на использование воздушного пространства в районе аэропорта. Об актуальном статусе рейсов можно узнать на онлайн-табло аэропорта, добавили в ведомстве.

По информации Минобороны, вечером 23 декабря силы ПВО сбили 17 беспилотников над Россией. 10 из них — над Брянской областью, еще 4 — над Курской, а также по одному дрону было уничтожено над Белгородской, Калужской и Тульской областями.