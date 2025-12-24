Норвежский баитлонист Сиверт Баккен найден мертвым в Италии

Норвежский биатлонист, трехкратный чемпион Европы Сиверт Баккен умер в Италии на 28-м году жизни. Об этом сообщила исполняющая обязанности генерального секретаря Норвежской ассоциации биатлона Эмили Нордскар.

Спортсмен был найден мертвым в своем гостиничном номере в городе Лаваце, куда он приехал после этапа Кубка мира во Франции для участия в рождественской высокогорной встрече. Причина смерти пока неизвестна. Делом занимается итальянская полиция.

«Мы на связи с итальянскими властями, которые работают на месте событий»,— сказала госпожа Нордскар (цитата по NRK).

Сиверт Баккен был победителем этапа Кубка мира, обладателем трех медалей юношеских Олимпийских игр 2016 года. Свое последнее соревнование он провел 21 декабря в масс-старте на этапе Кубка мира в французском Ле-Гран-Борнане, заняв 20-е место.