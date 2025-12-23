Минпросвещения с 2027 года введет в педвузах профильное вступительное испытание

С 2027 года в педагогических вузах абитуриенты будут сдавать профильное вступительное испытание. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов на заседании Ассоциации развития педагогического образования. По его словам, такая мера позволит подготовить сильные кадры и «повысит качество естественно-научного образования».

Минобрнауки также сообщало о планах ввести профильное вступительное испытание для поступающих в педвузы. Предполагается, что абитуриенты будут сдавать дополнительный экзамен по тому предмету, который они хотят в будущем преподавать. Например, будущий учитель физики будет сдавать физику в качестве обязательного предмета.

«Отмечу, что педагогические направления подготовки остаются одними из самых востребованных среди абитуриентов. Молодые люди осознают, что благодаря качественному образованию, основанному на практико-ориентированных программах, они будут востребованы на рынке труда»,— приводит слова господина Кравцова в пресс-службе Минпросвещения.