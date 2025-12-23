В Казахстане задержан главный редактор информагентства КазТАГ

В Казахстане правоохранительные органы задержали главного редактора информационного агентства КазТАГ Амира Касенова. Об этом сообщил гендиректор КазТАГ Асет Матаев в Telegram-канале со ссылкой на адвокатов задержанного.

8 декабря в отношении господина Матаева было возбуждено уголовное дело. Детали обвинений официально не раскрываются.

Как уточняет КазТАГ, основанием для уголовного преследования стало заявление инвестиционной компании Freedom Finance, которую контролирует миллиардер российского происхождения Тимур Турлов. Агентство публиковало материалы о предполагаемых мошеннических схемах, связанных с деятельностью одного из топ-менеджеров компании.