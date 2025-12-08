В Казахстане против руководителей КазТАГ возбудили уголовное дело

В отношении генерального директора и главного редактора Казахского телеграфного агентства (КазТАГ) возбуждено уголовное дело. Как заявляют в пресс-службе КазТАГ, Асет Матаев и Амир Касенов признаны подозреваемыми. Статья в сообщении не уточняется.

По информации КазТАГ, причиной уголовного преследования стало заявление инвестиционной компании Freedom Finance, которая контролируется миллиардером российского происхождения Тимуром Турловым. Ранее агентство писало статьи о мошеннических аферах топ-менеджера компании.

«Признание Матаева и Касенова подозреваемыми вне установленных процедур является грубым нарушением. Для того, чтобы их признали подозреваемыми без их участия, нужно, чтобы они скрывались», — дала комментарий адвокат руководителей агентства Рена Керимова. По ее словам, господин Матаев и господин Касенов не уклонялись от следствия.

Об уголовном деле, возбужденном 18 августа, редакция узнала 20 ноября из СМИ. Как они считают, полиция намеренно скрывала уголовное преследование. В ходе расследования они провели ряд экспертиз, не уведомив КазТАГ. Агентство утверждает, что дело возбудили с целью запугивания в связи с предстоящими выборами президента страны. По их мнению, к этому причастны сотрудники администрации президента и представители «старого Казахстана».