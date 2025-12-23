Reuters: Пакистан согласовал с Ливией оружейную сделку на сумму свыше $4 млрд

Пакистан договорился о продаже военной техники Ливийской национальной армии (ЛНА) на сумму более $4 млрд. Об этом сообщили агентству Reuters четыре пакистанских чиновника. Соглашение было достигнуто, несмотря на действующее эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию.

По данным источников агентства, сделка стала одной из крупнейших в истории пакистанского экспорта вооружений. Ее завершили после встречи главнокомандующего пакистанской армии генерала Асима Мунира с заместителем главнокомандующего ЛНА Саддамом Халифой Хафтаром, которая прошла в ливийском городе Бенгази.

Согласно копии предварительных материалов, с которыми ознакомилось агентство, обсуждалась поставка 16 истребителей JF-17 и 12 учебно-тренировочных самолетов Super Mushak. Один из чиновников подтвердил подлинность списка. Другой уточнил, что указанные системы входят в пакет сделки, однако точные объемы еще могут корректироваться.

Источники Reuters отмечают, что контракт рассчитан на 2,5 года и охватывает поставки техники для сухопутных, морских и воздушных сил. Двое собеседников оценили сумму сделки более чем в $4 млрд, еще двое — в $4,6 млрд.

Ливия находится под эмбарго на поставки оружия, введенным ООН в 2011 году, которое требует специального международного одобрения для передачи вооружений.