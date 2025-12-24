Власти собираются продлить льготы для электромобилей на платных трассах

Первый вице-премьер Денис Мантуров поручил Минпромторгу и Минэкономразвития проработать возможность продления льготного проезда по федеральным платным трассам для российских электромобилей на 2026 год. Об этом рассказали «Ъ» два источника.

В аппарате господина Мантурова и Минэкономразвития эту информацию «Ъ» подтвердили. По словам одного из источников «Ъ», номинальное решение по этому поводу уже принято. Бесплатный проезд действует на ключевых магистралях, включая М-1 «Беларусь», М-4 «Дон», М-11 «Нева» и ЦКАД. Льгота распространяется на модели Evolute, «Москвич 3е», Lada e-Largus, «Газель e-NN» и другие.

По данным Минэкомразвития, с марта 2023 по декабрь 2024 года было совершено свыше 1,1 млн бесплатных проездов. В отрасли меру поддерживают. «Льготы, такие как бесплатный проезд, являются практическим инструментом для стимулирования первых массовых потребителей и создания устойчивого спроса»,— отметила директор по связям с общественностью Evolute Елизавета Хмелева.

В Ассоциации производителей и операторов электрозарядных станций (АПОЭ) считают, что льготный проезд на трассах необходимо расширить не только на российские, но и на зарубежные электрокары, как это было до 2025 года. При этом его продление для машин только российского производства в АПОЭ называют взвешенным компромиссом. Там ожидают, что льгота будет востребована и для новых моделей, выход которых запланирован на следующий год.

