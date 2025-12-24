Заряд на льготу

Как выяснил “Ъ”, льготу для электромобилей, позволяющую им бесплатно ездить по федеральным платным трассам, планируют продлить на 2026 год. Участники рынка зарядной инфраструктуры считают, что ее необходимо расширить и на импортные марки, чтобы действительно увеличить спрос. Пока продажи электромобилей в стране стремительно падают, констатируют эксперты: за неполный год они сократились на треть.

Первый вице-премьер Денис Мантуров поручил Минэкономразвития и Минпромторгу проработать возможность продления льготного проезда по федеральным платным трассам для электромобилей российского производства на 2026 год, рассказали два источника “Ъ”. В аппарате чиновника подтвердили “Ъ” соответствующее поручение. В Минэкономразвития сообщили “Ъ”, что мера действительно прорабатывается. По словам одного из источников “Ъ”, номинально решение о продлении уже принято.

Сейчас льгота распространяется на трассы М-1 «Беларусь» (включая обход Одинцово), М-3 «Украина», М-4 «Дон», М-11 «Нева», М-12 «Восток» и Центральную кольцевую автомобильную дорогу (ЦКАД). Воспользоваться бесплатным проездом могут водители электромобилей Evolute (производятся на липецком заводе «Моторинвест»), «Москвич 3е», «Амберавто А5», собираемых на калининградском «Автоторе», электрических Lada Ellada и e-Largus, моделей «Газель e-NN» и «Газель e-City» от Нижегородского автомобильного завода, а также электрических грузовиков от компании «ЭМ-Рус». Льгота доступна не только физлицам, но и предпринимателям.

В ГК «Автодор» не ответили на вопрос “Ъ” об актуальной статистике бесплатных проездов электромобилей. По данным Минэкономики, с 1 марта 2023 года (начало предоставления льготы) по 31 декабря 2024 года было бесплатно совершено свыше 1,1 млн проездов.

Эта мера призвана стимулировать спрос на российские электромобили. В Evolute считают, что такие льготы действительно создают конкурентное преимущество для локальной промышленности. «Формирующийся рынок электромобилей нуждается в четких и устойчивых сигналах,— подчеркивает директор по связам с общественностью компании Елизавета Хмелева.— Льготы, такие как бесплатный проезд, являются практическим инструментом для стимулирования первых массовых потребителей и создания устойчивого спроса».

В Ассоциации производителей и операторов электрозарядных станций (АПОЭ) отмечают необходимость распространения льготы на все электромобили, включая иностранные (как это было до 2025 года), для поддержки всех российских электромобилистов. Впрочем, продолжают в АПОЭ, ее продление только для российских машин — позитивный и взвешенный компромисс, учитывающий как стимулирование перехода на электротягу, так и комплексную задачу развития отечественных автопроизводителей. «Рассчитываем, что данная мера будет востребована пользователями новых российских электромобилей, запланированных к выходу на рынок в 2026 году, включая "Атом" и UMO 5 (электромобиль от "Яндекса".— “Ъ”)»,— добавляют в ассоциации.

Гендиректор Sitronics Electro Андрей Гурленов соглашается, что продление бесплатного проезда по платным федеральным трассам для отечественных электромобилей — позитивный, но отчасти ограниченный по эффекту сигнал рынку. Доля российских моделей в сегменте электромобилей действительно растет и почти достигла 15%, однако сам сегмент остается небольшим — менее 1% от общего легкового автопарка в стране, напоминает топ-менеджер. Поддержка льготного проезда важна для локальных производителей, продолжает господин Гурленов, но в текущих масштабах она вряд ли способна существенно ускорить спрос. «На переходном этапе хотелось бы распространить подобные меры и на импортные электромобили,— считает он.— Это позволило бы быстрее сформировать сам рынок».

По данным «Автостата», доля электрических машин за январь—ноябрь этого года на первичном авторынке выросла незначительно: до 1,1% c 0,9%. В целом на рынке сохраняется резкое падение спроса: за 11 месяцев продажи новых автомобилей сократились на 17,8%, до 1,19 млн штук, в сегменте электромобилей — на 31,4%, до 11,2 тыс. штук.

Наталия Мирошниченко