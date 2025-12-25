Сегодня исполняется 74 года президенту РСПП Александру Шохину

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Александр Шохин

Его поздравляет научный руководитель НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов:

— Дорогой Саша, вечно молодой аксакал российской политики, ты уже четверть века держишь в своих руках переговорную площадку между бизнесом и властью. Конечно, ты не только переводчик (хотя ты даешь бизнесу заговорить в терминах национальных интересов и политической повестки), не только медиатор (хотя ты исключительно эффективный посредник). Ты — демиург, один из создателей рыночной экономики и рыночного регулирования в России. С таким лидером-представителем, как ты, бизнес обрел совершенно новую переговорную силу — публичную. Заговорил на языке профессиональных экономистов и на языке, понятном обществу. Рад, что мы с тобой так долго и хорошо вместе работаем и у нас так много площадок нашего взаимодействия. До сих пор восхищаюсь и учусь. С Днем рождения.

