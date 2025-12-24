Правительство планирует заморозить концессию по Северному широтному ходу

Правительство РФ планирует приостановить на три года все обязательства по концессионному соглашению на строительство Северного широтного хода (СШХ). Об этом, как стало известно «Ъ», вице-премьер Виталий Савельев доложил президенту Владимиру Путину. Проект распоряжения уже направлен Минтрансом на согласование в РЖД.

Концессия предполагала строительство участка Обская — Салехард — Надым. Соглашение 2018 года заключено между Росжелдором и ООО «СШХ», более 99,9% которого принадлежит структурам РЖД и 0,009% у УК СШХ — дочерней структуры ГК «Нацпроектстрой». По словам источника «Ъ», после паузы концессию могут возобновить.

Собеседник «Ъ» уточнил, стоимость проекта с мостом через Обь превышает 800 млрд руб., но источники финансирования не ясны. После госэкспертизы участка Салехард — Татаринцево цена выросла, и концессионер может потребовать компенсации из бюджета. При этом Росжелдор вправе выставить неустойку более 1,6 млрд руб. за срыв сроков.

В ООО «СШХ» обсуждают с регулятором исключение моста через Обь из проекта и сдвиг сроков. В Минтрансе, РЖД, ГК «Нацпроектстрой» и правительстве ЯНАО на запрос «Ъ» по этому поводу не ответили.

Подробности — в материале «Ъ» «С новым ходом».