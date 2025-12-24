Продажи ботокса выросли на 47%

Объем продаж препаратов ботулинических токсинов в России в январе—октябре 2025 года достиг рекордных 13,1 млрд руб., подсчитали в RNC Pharma. В профильной рознице через аптеки и клинический сегмент было реализовано 142,1 млн единиц таких веществ. В денежном выражении рост составил 47,3% год к году, в натуральном выражении — на 38,6%.

Ботулинический токсин — один из сильнейших ядов органического происхождения. В малых дозах он помогает расслабить мышцы, что применяется, например, для борьбы со спазмами у пациентов, страдающих ДЦП или переживших инсульт, а также при мигренях, косоглазии и других заболеваниях. В косметологии по большей части используется для разглаживания и предотвращения морщин.

Основным каналом продажи препаратов ботулинических токсинов в RNC Pharma называют специализированные точки —розничные подразделения дистрибуторов, занимающихся продажей косметологического ассортимента (43,6% от всех продаж). Чаще всего клиентами таких структур выступают косметологи частной практики. На онлайн-канал пришлось всего 6,1% официальных продаж, но в отрасли велика доля «серых» продаж. Почти половина процедур на рынке проводится полулегально (см. “Ъ” от 14 марта).

Виктория Колганова