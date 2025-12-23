До тысячи пабов в Британии запретили лейбористам вход из-за повышения налогов

До тысячи пабов по всей Великобритании запретили депутатам Лейбористской партии посещать их заведения. Это произошло в знак протеста против инициативы правительства повысить налоги на коммерческую недвижимость, сообщил Sky News.

В конце ноября канцлер казначейства Великобритании Рейчел Ривз представила новый бюджет, в котором предусмотрено заметное повышение налогов. В частности, с апреля 2026 года будет отменена скидка 40% по налогу на коммерческую недвижимость. Владельцы баров сообщили Sky News, что после отмены скидки пошлина вырастет на £9000 в год.

В среднем владельцы питейных заведений будут платить на 157% больше налогов. При этом локальные заведения — на 600% или 800% больше, отметили собеседники издания. «Это губительно для пабов. Пабы не смогут пережить такое повышение цен. Это нерентабельно. Большинство пабов и так едва сводят концы с концами»,— прокомментировал один из них Sky News. Некоторые из опрошенных посчитали, что такое повышение налогов может быть справедливым только для крупных сетевых пабов.

14 декабря The Independent сообщал, что более 250 пабов повесили на дверях таблички с запретом. Посещать свое заведение The Farmer's Dog лейбористам запретил и британский телеведущий Джереми Кларксон. Исключение он сделал только для депутата Маркуса Кэмпбелла Сэворса — он единственный из фракции, кто был не согласен с бюджетной политикой.