Джереми Кларксон запретил лейбористам посещать свой паб

Британский телеведущий Джереми Кларксон ввел запрет на посещение его паба для депутатов правящей Лейбористской партии. Такое решение он объяснил недовольством растущими налогами в стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джереми Кларксон

Фото: van Agostini / Invision / AP Джереми Кларксон

Фото: van Agostini / Invision / AP

Господин Кларксон сообщил о своем решении в социальной сети X. Исключение он составил лишь для Маркуса Кэмпбелла Сэворса, исключенного из фракции лейбористов за несогласие с бюджетной политикой правительства. Таким образом, телеведущий поддержал общенациональную кампанию «Нет лейбористским членам парламента», инициированную владельцами питейных заведений, протестующими против увеличения налоговой нагрузки.

В 2024 году Джереми Кларксон уже запретил посещать свой паб The Farmer's Dog, расположенный вблизи Берфорда (Котсуолдс, юго-запад Англии), премьер-министру Киру Стармеру. Это стало выражением несогласия с повышением налога на наследство для сельскохозяйственных земель.

Джереми Кларксон, звезда передачи «Top Gear», выпускающий сейчас шоу «Ферма Кларксона», неоднократно принимал участие в акциях протеста фермеров.