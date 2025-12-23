Во Владикавказе водитель Opel спровоцировал ДТП с шестью автомобилями

Водитель автомобиля Opel, выезжая с парковки гипермаркета «Магнит» на ул. Весенней, спровоцировал аварию с шестью автомобилями, пострадал один из водителей. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Северной Осетии.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РСО Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РСО

Как отметили в ведомстве, пытаясь повернуть налево, водитель Opel не предоставил преимущество двигавшемуся в попутном направлении со стороны ул. Морских пехотинцев автомобилю Mercedes ML, что повлекло за собой столкновение по касательной. В результате Opel отбросило вправо, и он столкнулся с автомобилем Volkswagen, а Mercedes инерции продолжил движение и ударил стоящую впереди автомобиль Honda, который ударил «ВАЗ-2114», а «четырнадцатая», в свою очередь, совершает столкновение с «Ладой Гранта».

В результате ДТП водитель автомобиля Honda был доставлен в медучреждение, после осмотра врачей был отпущен домой.

Наталья Белоштейн