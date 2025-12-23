Медведев призвал обеспечить полную прозрачность пребывания мигрантов в России

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что пребывание каждого мигранта в стране должно быть «абсолютно прозрачным», а каждый его шаг — контролируемым. Об этом он написал во «ВКонтакте» во итогам посещения пункта пропуска в аэропорту Шереметьево.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Во время визита господин Медведев проверил, как в Московском авиационном узле проходит эксперимент по апробации новых правил въезда в Россию. Он предусматривает сбор биометрических персональных данных всех мигрантов непосредственно на границе.

Он также сообщил, что правительство России совместно с властями Москвы участвуют в оснащении биометрическим оборудованием других пунктов пропуска через государственную границу.

«Тот, чья деятельность не верифицирована органами власти, подлежит безусловному выдворению»,— заключил Дмитрий Медведев.