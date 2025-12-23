Цена на серебро установила новый рекорд выше $71 за унцию

Стоимость мартовского фьючерса на серебро обновила исторический максимум. Она достигла $71 за тройскую унцию, следует из данных торгов на бирже Comex.

По данным на 20:41 серебро подорожало на 3,62% и достигло $71,045 за унцию. Золото выросло на 0,75% до $4502 за унцию. Цена на палладий поднялась на 6,8% и достигла $1957.

Цены на золото и серебро обновляют максимумы второй день подряд. С конца ноября серебро подорожало на 23%, а с начала года его стоимость выросла более чем в два раза. Со второй декады ноября золото и палладий на спот-рынке подорожали на 3,3–7,8%, с начала года золото подорожало на 60%.

