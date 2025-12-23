Продажи билетов на концерты в России выросли в полтора раза

В 2025 году россияне заметно увеличили расходы на культурный досуг: продажи билетов на мероприятия выросли более чем на 20% год к году, сообщили крупнейшие билетные операторы. Наибольший вклад в рост внесли концерты — как по числу проданных билетов, так и по объему выручки, при этом средний чек на один билет достиг 2,6–3,5 тыс. руб.

По данным «Яндекс Афиши», продажи билетов за январь—декабрь увеличились на 31%, у Ticketland и Ticketscloud — на 24%, у Kassir.ru — на 38%. Концерты обеспечили почти половину оборота рынка в денежном выражении. В Ticketland и Ticketscloud отмечают рост продаж билетов на концерты на 49% год к году, тогда как в Kassir.ru фиксируют увеличение выручки в этом сегменте более чем на 50%.

Участники рынка также указывают на рост средней цены билета, который связан как с удорожанием организации мероприятий, так и с повышением уровня продакшена и качества площадок. Дополнительным фактором стало расширение репертуара и более активное проведение крупных событий в регионах.

Эксперты связывают рост интереса к культурному досугу с желанием аудитории инвестировать в впечатления, а также с возвращением иностранных артистов. По оценкам участников рынка, в 2026 году число крупных концертов может продолжить расти, включая мероприятия стадионного формата.

