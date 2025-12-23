Граждане отлично спелись

За 2025 год в России выросли продажи билетов на культурные мероприятия, в среднем по операторам — более чем на 20%. Больше всего продаж пришлось на концерты, где средний чек на один билет вырос до 2,6–3,5 тыс. руб. Участники рынка связывают динамику с возвращением иностранных артистов, а также с ростом интереса у аудитории к культурному досугу в целом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

“Ъ” опросил крупнейших билетных операторов о продажах билетов на культурно-массовые мероприятия за январь—декабрь 2025 года. У «Яндекс Афиши» за период продажи выросли на 31% год к году, до 26 млн билетов, у Ticketland и Ticketscloud — на 24%, у ГК Kassir.ru — на 38%. Рост продаж также видят в Timepad — на 23,8%.

Участники рынка также отмечают и рост средней цены билета на развлекательные мероприятия. По данным «Яндекс Афиши», с учетом кино она увеличилась на 22,5%, до 2,1 тыс. руб. По данным сервиса, дороже всего пользователям обошлись мюзиклы, где средний чек за один билет составил 3,52 тыс. руб., на втором месте — концерты (3,49 тыс. руб.), на третьем — цирковые представления (2,7 тыс. руб.). Чуть дешевле обошлись билеты на театральные постановки и стендап — в среднем в 2,3 тыс. руб. При этом самая низкая стоимость билета была у сегмента «кино» — 509 руб. Среди топ-3 категорий мероприятий в деньгах больше всего пришлось на концерты — 48,8%, на театры — 16,9% и на стендап — 4,6%, добавляют в «Яндекс Афише».

Андрей Клюкин, руководитель компании J Group и продюсер фестиваля «Дикая мята», сентябрь, «Газета.Ру»: «Западные артисты давно готовы и хотят возобновить гастрольные поездки в Россию в полном объеме, их сдерживает лишь страх „отмены“».

В Ticketland и Ticketscloud также считают, что в 2025 году главным драйвером сегмента стали концерты: по данным сервисов, объем продаж билетов на них вырос на 49%, а средняя цена билета в этой категории — на 21%, до 2,6 тыс. руб. На втором месте по росту продаж в деньгах — коммерческие выставки, где объем вырос на 30%, а средний чек — на 24%, до 623 руб. Третье место у детских постановок с ростом продаж на 15% и средним чеком 1,6 тыс. руб.

В ГК Kassir.ru в денежном выражении по итогам года у концертов видят рост более чем на 50%, у театральных постановок — около 44%. Там добавляют, что также в номинальном выражении видят рост на 20% у сегмента «шоу» и на 11% у спортивных мероприятий. В концертном сегменте средний чек в 2025 году увеличился ориентировочно на 23%, в театральном — на 14%, в категории «шоу» — на 8%, а у спортивных мероприятий — на 15%, отмечают в компании. «Рост поддерживается расширением репертуара, увеличением числа крупных проектов и более частым проведением событий в регионах»,— считает гендиректор сервиса Елена Глуховская. Увеличение среднего чека при этом отражает не только общий рост издержек у организаторов, но и повышение уровня продакшена, качества площадок и технического оснащения мероприятий, добавляет она.

Повышение интереса у пользователей к рынку развлечений наблюдается год к году ввиду желания аудитории «больше инвестировать в эмоции и увлечения», считает гендиректор Timepad Сергей Шульга. Еще один тренд на рынке — рост интереса и предложения на перформанс-спектакли и нестандартные иммерсивные театры, напоминает эксперт.

Рост продаж билетов на культурные мероприятия объясняется «возрождением устойчивого тренда на увеличение значимых иностранных "привозов", означающих переломный момент в "культурной изоляции"», считает продюсер Colisium International Music Forum Сергей Бабич. Например, в мае прошел концерт популярного рэпера Tyga, а в феврале в Москве выступал DaBaby. В 2026 году их количество может продолжить расти, в том числе возможно проведение мероприятий «стадионного масштаба», прогнозирует Сергей Бабич.

Варвара Полонская