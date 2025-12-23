Трамп обсудил с Мирзиёевым и Токаевым сотрудничество с США и ситуацию на Украине
Президент США Дональд Трамп 23 декабря провел телефонные разговоры с президентами Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Во время беседы стороны обсудили вопросы расширения торговли и сотрудничества, а также урегулирование конфликта на Украине.
Президент США Дональд Трамп
Фото: Evelyn Hockstein / Reuters
В публикации в соцсети Truth Social Дональд Трамп отметил, что отношения с Казахстаном и Узбекистаном находятся на высоком уровне. Касым-Жомарт Токаев во время разговора подчеркнул сложность разрешения украинского кризиса и призвал стороны к гибкости и компромиссу с учетом реального положения на фронте. Казахстанский президент также предложил предоставить страну в качестве площадки для переговоров России и Украины.
Одним из итогов беседы стало намерение Дональда Трампа пригласить коллег из Казахстана и Узбекистана на саммит G20 в Майами. Он пройдет в декабре 2026 года.