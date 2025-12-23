Bloomberg: экспорт нефти из России достиг двухлетнего рекорда

Экспорт российской нефти достиг самого высокого уровня с мая 2023 года, пишет Bloomberg. При этом агентство отмечает, что из-за задержек с разгрузкой танкеров запасы нефти в них выросли. У берегов Индии и Китая также скопилось множество судов.

По данным Bloomberg, объем нефти, который содержится в танкерах в море, увеличился на 48% с конца лета и достиг 185 млн баррелей в сутки. Как минимум 20 судов ожидают разрешения зайти в китайские и индийские порты. Другим судам потребовались месяцы для доставки своих грузов, утверждает Bloomberg. За неделю с 15 до 21 декабря 38 танкеров отгрузили 28,31 млн баррелей. Это выше показателя на прошлой неделе в 22,73 млн баррелей.

Ноябрьское снижение нефтяного экспорта из России из-за санкций против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа было компенсировано в декабре. Агентство подсчитало, что на 21 декабря поставки сырой нефти составили 4,04 млн баррелей, или 3,86 млн баррелей в среднем за последние четыре недели.

Агентство объясняет возросшее количество нефти для экспорта резким сокращением объемов ее переработки. Оно связано с налетами БПЛА на российские предприятия. При этом цены на российские сорта нефти упали сильнее остальных. Нефть марки Urals подешевела примерно на $25 за баррель, что на 40% меньше июльского показателя.

По данным The Economic Times, отгрузка нефти из РФ в Индию в период с 1 по 17 ноября снизилась на 66%. В ноябре также сократился экспорт российской нафты в Азию — на 57–80% к октябрю. Отгрузки в Индию сократились на 57%, до 60 тыс. т, в Китай — на 73,3%, до 54 тыс. т, на Тайвань — на 79,6%, до 37 тыс. т. По информации участников рынка, которую приводят в S&P Global, некоторые азиатские импортеры отказываются от российского нефтехимического сырья после введения в октябре санкций США.

