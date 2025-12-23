Воронежская фирма требует с курских налоговиков 109 млн рублей

В Арбитражный суд Курской области поступил иск к местному управлению ФНС от воронежского ЗАО АПК «Колос-агро». Сумма требований составляет 109,6 млн руб. Суть их происхождения не раскрывается. Заявление пока не принято к производству. Это следует из картотеки арбитражных дел. Ранее стороны не встречались в суде.

По данным Rusprofile, АО Агропромышленная компания «Колос-агро» зарегистрировано в Воронеже в 2011 году. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Основной вид деятельности — работа автомобильного грузового транспорта. Текущие учредители компании не раскрываются, до 2021 года им была курская предпринимательница Зоя Шафорстова. Сейчас ей принадлежат курские ООО ПК «Курскэкспортхлеб» и ООО «Агрофирма Алвизоли». В 2024 году «Колос-агро» отработало с нулевой выручкой и чистым убытком в 10 тыс. руб. Гендиректор — Игорь Цыпко.

В начале декабря «Ъ-Черноземье» сообщал, что ФНС хочет обанкротить воронежское ООО «Объединенная строительная компания». Сумма требований налоговиков составляет 59,8 млн руб.

Егор Якимов