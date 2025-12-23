Орлов: власти Екатеринбурга отказались от пышных торжеств в новогодние праздники

В Екатеринбурге не планируют проводить большой салют и «пышные торжества» в новогодние праздники, заявил мэр Алексей Орлов на прямой линии. С этим градоначальник отметил, что в мэрии «стараются сделать все, чтобы создать настроение горожанам». Господин Орлов пояснил, что за счет средств местного бюджета власти обустроили несколько новогодних локаций в городе, открыли каток на площади 1905 года и готовятся к началу работы новогоднего городка в Историческом сквере 30 декабря. «С середины декабря и до 11 января на площадках муниципальных учреждениях, на уличных локациях будет проведено порядка 1 тыс. различных праздничных мероприятий»,— отметил Алексей Орлов.

Ранее, в ноябре, об отсутствии планов запускать новогодний салют сообщил директор департамента культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков. «Одна из причин заключается в том, что жители Екатеринбурга сами это делают»,— пояснил тогда чиновник.

В 2023 году Алексей Орлов заявил, что «учитывая ситуацию проведения специальной военной операции (СВО), было бы излишним устраивать пышные фейерверки за счет бюджета». Он заверил, что власти решили перенаправить средства на поддержку семей, детей мобилизованных и подарки ветеранам.

Василий Алексеев