В Екатеринбурге четвертый год подряд отменили новогодний салют

В Екатеринбурге решили не проводить новогодний салют четвертый год подряд, сообщил директор департамента культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков.

«Мы уже давненько не используем пиротехнические изделия непосредственно в Новый год. Были в разные годы в рамках открытия ледового городка небольшие праздничные фейерверки, но на сегодняшний день мы этого не планируем. И одна из причин заключается в том, что жители Екатеринбурга сами это делают»,— сказал господин Марков на пресс-конференции ТАСС. Он добавил, что одной из причин стало то, что горожане организовывают собственные фейерверки.

В 2023 году глава города Алексей Орлов заявил, что «учитывая ситуацию проведения специальной военной операции, было бы излишним устраивать пышные фейерверки за счет бюджета». Он отметил, что вместо этого средства будут направлены на поддержку семей, детей мобилизованных и подарки ветеранам.

Полина Бабинцева