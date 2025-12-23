Танкер «Котлас» частично затонул в Кольском заливе

В акватории Кольского залива частично затонул танкер «Котлас», сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры. Разлива нефтепродуктов не зафиксировано.

По предварительным данным, инцидент произошел 23 декабря около 15:30 мск во время длительного отстоя судна у причала АО «НТ Лавна». Частично затопило машинное отделение, экипажа на борту не было.

Судовладелец проводит откачку воды, к месту ЧП направлено судно Морспасслужбы. Мурманская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения требований безопасности при эксплуатации водного транспорта.