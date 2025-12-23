В КБР урожай зерновых вырос на 4%

По итогам 2025 года аграрии Кабардино-Балкарии собрали более 1,2 млн зерновых и зернобобовых культур, что на 4% больше год к году. Об этом сообщат пресс-служба администрации главы республики.

Помимо этого сельхозпредприятия республики собрали около 860 тыс. т зерна кукурузы.

За счет использования дождевальных установок, фермеры КБР имеют возможность собирать два урожая за сезон. После сбора озимых культур на этих полях высеваются раннеспелые виды кукурузы, предназначенные для производства зерна и силоса, а также подсолнечник, гречиха и просо.

Наталья Белоштейн