Трое мужчин погибли при ударе дрона в Белгородской области

В районе села Грушевка при ударе FPV-дрона по автомобилю погибли трое мужчин. Атака произошла накануне, сегодня о нем сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Получили подтверждение по вчерашнему инциденту в Волоконовском округе. <...> Установить их (погибших мужчин.— “Ъ”) личность удалось только сегодня. Искренние соболезнования родным и близким погибших»,— написал господин Гладков в Telegram-канале.

В машине находился еще один мужчина. У него диагностировали минно-взрывную травму, осколочное ранение руки и ушиб ноги. Пострадавший проходит лечение без госпитализации. Автомобиль сгорел.

Село Грушевка находится в Волоконовском округе — примерно в 81 км от Белгорода и 115 км от Харькова. Сегодня Вячеслав Гладков сообщал о налетах беспилотников на другие населенные пункты округа — город Грайворон, поселки Волоконовка, Красный Пахарь и Малиново, села Борисовка, Грушевка, Коновалово, Новое, Фощеватово и хутор Шаховка. ВСУ атаковали их с помощью 17 БПЛА, четыре из них удалось сбить.