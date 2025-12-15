Количество дилерских центров бренда BAIC в Петербурге сократилось до одного

По состоянию на середину декабря в Петербурге остался только один дилерский центр китайской марки BAIC. Он располагается в южной части города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как отмечает Telegram-канал AutoRun SPb со ссылкой на дистрибутора бренда, до недавнего времени в Петербурге работали четыре автосалона BAIC. Максимальное же число дилеров марки в городе насчитывалось в 2023 году — семь. Потом их число стало сокращаться.

Единственный оставшийся дилер BAIC указывает, что у него в наличии в настоящий момент представлены лишь два автомобиля: седан U5 Plus и кроссовер X55 (2023 и 2024 годов выпуска соответственно).

По данным экспертов рынка, за одиннадцать месяцев текущего года в Петербурге встало на учет 316 новых автомобилей BAIC. За весь прошлый год их было 242. Рост можно объяснить крупными корпоративными контрактами на поставку U5 Plus, на которые пришлось более половины продаж, отмечают аналитики.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что помимо BAIC, лидерами по количеству прекративших действие дилерских контрактов в Петербурге в этом году стали китайские марки SWM и MG.

Андрей Цедрик