Депутат Боярский: WhatsApp много лет игнорировал требование о локализации данных

WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской в РФ и запрещена) мог неоднократно ответить на требования законодательства РФ о локализации данных, однако игнорировал их. Поэтому нынешняя реакция мессенджера на ограничения работы в России неконструктивна, сказал глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.

«Коллеги никогда не откликались. А если они делают просто политические заявления, это не очень красиво, это не красит, не добавляет репутации»,— отметил господин Боярский на пресс-конференции (цитата по ТАСС).

Так парламентарий отреагировал на заявление WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской в РФ и запрещена) о том, что мессенджер продолжит бороться за права российских пользователей. В комментарии Reuters представитель компании уточнил, что ограничения затронут более 100 млн человек.