WhatsApp пообещал бороться за права российских пользователей

Представитель мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) заявил Reuters, что сервис будет бороться за права пользователей из России. Заявление последовало после повторного предупреждения Роскомнадзора о возможной блокировке мессенджера в случае невыполнения требований российского законодательства.

Как утверждает представитель WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), ограничение доступа затронет более 100 млн человек.

«Мы полны решимости бороться за наших пользователей, потому что принуждение людей к использованию менее безопасных и санкционированных государством приложений может привести только к снижению безопасности для российских граждан»,— заявил собеседник агентства.

В августе Роскомнадзор заблокировал голосовые звонки в WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), а в конце ноября объявил о введении «последовательных ограничительных мер» в отношении мессенджера. В РКН объяснили меры борьбой с мошенниками.

