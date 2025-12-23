Число предпринимателей в Свердловской области выросло на 7% за год

В Свердловской области число занятых в малом и среднем бизнесе превысило один миллион человек. Это почти на 7% больше, чем в прошлом году. Как сообщил губернатор Денис Паслер в своем Telegram-канале, Свердловская область входит в число лидеров по развитию МСП в России и занимает первое место в Уральском федеральном округе (УрФО) по количеству занятых в этой сфере.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По словам главы региона, в 2025 году Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства выдал займы на сумму 800 млн руб. и поручительства, позволившие предприятиям привлечь 10,4 млрд руб. кредитных средств. Планируется, что в 2026 году объем государственной поддержки будет увеличен до 1,15 млрд руб.

Ранее «Ъ-Урал» писал, в 2025 году Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) зафиксировал рост числа предпринимателей и самозанятых на 16%.

Полина Бабинцева